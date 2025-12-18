АНО «Древо жизни» в рамках лесоклиматического проекта высадили деревья в трех регионах РФ

Команда проекта «Древо жизни» высадила деревья в Ростовской и Саратовской областях, а также в Республике Мордовия в рамках реализации лесоклиматическихпроектов. Автономная некоммерческая организация «Древо жизни» стала первой, с кем Федеральное агентство лесного хозяйства заключило соглашение о реализации такого проекта, сообщила руководитель проектов АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова.



«Первым регионом, в котором уже в апреле этого года «Древо жизни» высадило 12 тысяч сеянцев сосны, стала Ростовская область. Общая площадь проекта составляет свыше 160 гектаров, а уже в 2026 году увеличится до 300 гектаров. Осенью на территории Вёшенского участкового лесничества были высажены 48 000 сеянцев дуба, березы и вяза», - рассказала Кузнецова.



По её словам, в Республике Мордовия в Ширингушском участковом лесничестве на площади 10 гектаров высажено ещё около 33 тысяч деревьев, а самый масштабный проект запущен на территории Саратовской области, где высажено 355 000 сеянцев сосны и акации белой на площади 90 гектаров.



Кузнецова подчеркнула, что в настоящее время организацией всего высажено более одного миллиона двухсот тысяч сеянцев и саженцев лесных культур на территории России: в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской и Саратовской областях, республиках Карелия, Коми, Мордовия и Татарстан.



Эксперт по климатическим проектам АНО «Древо жизни» Анатолий Панов пояснил, что территории были выбраны не случайно.



«Лесистость Ростовской области составляет около 2,5%, а Саратовской – 6 %, а естественное лесовосстановление затруднительно из-за сухих лесорастительных условий, в особенностях на гарях степной зоны, что также учитывается при подборе посадочного материала и разработке плана мониторинга проекта. Лесоклиматические проекты позволяют не только увеличить площадь лесов, но и играют важную роль в смягчении последствий изменения климата» - отметил Панов.



По его словам, все желающие могут принять участие в проекте, присоединившись к высадкам в качестве волонтеров, или пожертвовать средства на высадку деревьев.

