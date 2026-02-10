Росприроднадзор обсудит с бизнесом и властями проблемы утилизации

Первый масштабный отраслевой семинар-совещание «Все грани расширенной ответственности производителей (РОП), импортеров и утилизаторов: от теории до практики» начал работу в Москве. В нем принимает участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Инициатором мероприятия стал Союз утилизаторов России.

Основное внимание на семинаре уделят разбору ошибок, которые допустили утилизаторы, импортеры и производители при формировании отчетности по итогам кампании прошлого года. Кроме того, участникам семинара разъяснят нововведения 2026 года, которые позволяют изменить подходы к отчетности и выполнению нормативов утилизации.

Организаторы семинара — Научно-образовательный центр «Росутилизация», Объединение работодателей «Союз экологов России» и ФГБУ «ФЦАО». Кроме Радионовой, в семинаре участвуют участие глава Росутилизации Ринат Гизатулин, профильные специалисты и заместители руководителя Росприроднадзора, представители Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Минпромторга России, компании-производители, импортеры товаров и упаковки, и утилизаторы. Всего регистрацию на семинар зарегистрировались 550 человек, он вызывает интерес также у региональных органов власти.

«Вопрос утилизации стоит сегодня перед органами власти так же остро, как и перед бизнесом. Для государства это — выполнение задач, поставленных президентом России. Во взаимодействии с Минпромторгом России, ЦРПТ и Федеральной таможенной службы мы выстроим систему так, чтобы она работала прозрачно и эффективно. В этом мы все заинтересованы», — отметила Радионова.

За два года было выпущено свыше 34 млн тонн товаров и упаковки. Планировалось, что будет утилизировано более 8 млн тонн, фактически переработаны порядка 4,47 млн тонн. Роскомнадзором было обработано более 93 тысяч отчетностей, а экологический сбор превысил 21,5 млрд рублей.

Кроме того, развивается инфраструктура: к концу 2025 года в реестре числятся 192 утилизатора и 204 объекта в 53 регионах с мощностью более 9 млн тонн в год. Система стала более структурированной и требовательной к участникам рынка.

«Последние три года система расширенной ответственности производителя работает значительно лучше, чем прежде, — и это результат серьезных усилий государства. Росприроднадзор продолжит сотрудничество с добросовестными участниками, а тех, кто нарушает правила, будет привлекать к ответственности. Мы сделали все, чтобы бизнес мог устранить недочеты до конфликтных ситуаций. Россия строит экономику замкнутого цикла — ради того, чтобы всем нам было удобно, красиво и приятно жить», — отметила Светлана Радионова.

Экологический сбор, в частности, расходуется на создание инфраструктуры по сбору и утилизации отходов. Это позволяет уменьшить захоронение отходов и сократить нагрузку на окружающую среду, улучшить экологическую обстановку и сохранить природные ресурсы.

Важность экономики замкнутого цикла неоднократно подчеркивал российский лидер Владимир Путин. Так, к 2030 году все твердые коммунальные отходы должны подлежать сортировке. При этом захоронению должны подлежать не более половины из них, а в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья следует вовлекать не менее 25% отходов.

