Команды премии «Экология – дело каждого» дебютировали в Менделеевской олимпиаде

Участники Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» дебютируют на 60-й Менделеевской олимпиаде по химии. Это команды из России, Египта, Иордании и Таиланда. Олимпиада стартовала 16 апреля в Москве. Мероприятие, признанное ЮНЕСКО, собрало около 200 талантливых школьников из более чем 35 стран и проходит в рамках углеродной нейтральности.

Олимпиада, основанная в 1967 году, с 2023 года проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России. Победители получают льготы при поступлении в ведущие вузы страны. В этом году основные мероприятия пройдут с 16 по 22 апреля.

На церемонии открытия выступили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ректор МГУ Виктор Садовничий и вице-президент РАН Степан Калмыков. Радионова подчеркнула, что участие лауреатов премии в олимпиаде — это шанс заявить о себе на международной арене. Российская команда выступает вне конкурса, но все участники получат сертификаты и возможность посетить образовательные лагеря на Байкале или в всероссийских детских центрах.

В состав сборной вошли четыре школьника из разных регионов России, представившие экологические проекты: от улавливания метана до создания ветрогенераторов. Амбассадоры премии из Египта, Иордании и Таиланда также примут участие в олимпиаде с проектами по очистке воды и экологическому просвещению.

Степан Калмыков отметил, что олимпиада способствует формированию интереса молодежи к науке и укрепит международные связи. Радионова добавила, что премия «Экология – дело каждого» объединяет талантливую молодежь из 105 стран, поддерживая их инициативы в области устойчивого развития. Участники олимпиады также посетят лаборатории МГУ и встретятся с учеными и космонавтами.

Премия Росприроднадзора существует пять лет и объединяет активных участников экологической повестки со всего мира.

Премию поддержали: ГК «Росатом», АО «СОГАЗ», Фонд Мельниченко, АО «ОХК «Уралхим», СИБУР, Группа компаний «Мангазея», ОАО «РЖД», АНО «Центр «Арктические инициативы», АО «Почта России», Московский зоопарк, МГУ, НИУ ВШЭ, РУДН, гранд отель «Жемчужина», генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – МИА и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты», ВДЦ «Орлёнок, ВДЦ «Океан».

