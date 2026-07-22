Лес рубят — дела заводят: Депутаты встрепенулись из-за сплошных рубок на Байкале
Анатолий Грешневиков в эфире НСН заявил, что считает изменения в законе о сплошных рубках леса Байкала формальными и опасается, что они откроют лазейки для недобросовестного бизнеса.
Формальное исключение из закона термина «сплошные рубки» не означает реального отказа от такой практики, сказал НСН зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.
Вступивший в силу 1 марта 2026 года закон о рубках погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала будет доработан через поправки к Лесному кодексу, заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Содержание анонсированного им документа на данный момент неизвестно. Поправки, пояснил депутат, призваны «сбалансировать» задачи экологической защиты озера и социально-экономического развития местных населенных пунктов. Грешневиков допустил провокации со стороны бизнеса, который будет использовать лазейки в законе.
«Термин "сплошные рубки" убирается, но сами они остаются, как бы там бюрократически ни формулировалось. Все виды рубок, которые надо будет осуществить бизнесу, он будет осуществлять. Более того, это довольно провокационная история. Если разрешается уборка сгоревших деревьев, то бизнес будет устраивать провокационные пожары. У нас такое бывает: бизнес есть бизнес, а его интересы, порой хищнические, хорошо известны. Я к этому отношусь с большой осторожностью и недоверием», — сказал собеседник НСН.
По его словам, против этого законопроекта высказывались не только парламентарии, но и авторитетные научные и общественные институты.
«Многие депутаты выступали против этого закона. Например, депутат Фетисов: он раз пять ездил туда, чтобы оценить, насколько остра эта проблема. Спасибо Володину, который поддержал эту дискуссию. Обсуждения проходили не только во фракциях, но и в комитетах. Это очень тревожная ситуация. Скандал вокруг этого закона всколыхнул и науку, и общественность. Все были против! Академия наук проголосовала против, Общественная палата, весь коллектив Байкальского института в Иркутске выступил против. Лес имеет свойство восстанавливаться — там не нужны никакие рубки. Вокруг этого вопроса — фальшь и обман, потому что туда заходит не экология и наука, а бизнес. Ему неважно, будет ли Байкал чистым», — отметил Грешневиков.
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, разрешающий рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимой при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов.
Депутат обратил внимание на системные нарушения в регионе — от незаконных построек до массовых вырубок, — и выразил мнение, что формальные изменения в кодексе не способны остановить деструктивную хозяйственную деятельность.
«Вчера в третьем, окончательном чтении приняли закон о том, что из Лесного кодекса убирается термин "сплошные рубки". С одной стороны, теперь сплошных рубок как будто не будет. Если спрашивать меня как эколога и автора закона об охране озера Байкал, то это фикция. Там сейчас рубят лес, возбуждено огромное количество уголовных дел. Многие объекты построены незаконно. Уголовные дела есть, а объекты эти не снесены. Прокуратура уже видит, что там идёт строительство. Невозможно там что‑то строить, не вырубая лес», — добавил Грешневиков.
Российские заповедники — достояние страны, к ним нужно бережно относиться, а не прокладывать через их территории дороги, заявил ранее НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
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