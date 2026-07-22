Накануне Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, разрешающий рубки погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, допустимой при утрате ими полезных функций и отсутствии иных способов их замены на насаждения, соответствующие целевому назначению защитных лесов.

Депутат обратил внимание на системные нарушения в регионе — от незаконных построек до массовых вырубок, — и выразил мнение, что формальные изменения в кодексе не способны остановить деструктивную хозяйственную деятельность.

«Вчера в третьем, окончательном чтении приняли закон о том, что из Лесного кодекса убирается термин "сплошные рубки". С одной стороны, теперь сплошных рубок как будто не будет. Если спрашивать меня как эколога и автора закона об охране озера Байкал, то это фикция. Там сейчас рубят лес, возбуждено огромное количество уголовных дел. Многие объекты построены незаконно. Уголовные дела есть, а объекты эти не снесены. Прокуратура уже видит, что там идёт строительство. Невозможно там что‑то строить, не вырубая лес», — добавил Грешневиков.

Российские заповедники — достояние страны, к ним нужно бережно относиться, а не прокладывать через их территории дороги, заявил ранее НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

