Матыцин прокомментировал решение WADA относительно РУСАДА
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по московской лаборатории не повлияет на восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минспорта Олега Матыцина.
По его словам, решение исполкома WADA является техническим моментом, и уже было принято ранее. «Никакого негативного влияния на деятельность лаборатории, на наше взаимодействие и на планы по восстановлению РУСАДА это не окажет абсолютно», — заявил министр.
WADA отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете. Запрет на проведение анализа крови для биологического паспорта спортсмена, а также других разновидностей антидопингового анализа для организаций – санкции за нарушения в деятельности лаборатории в период с 2011 по 2015 годы.
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