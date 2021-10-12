Матыцин прокомментировал решение WADA относительно РУСАДА

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по московской лаборатории не повлияет на восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минспорта Олега Матыцина.

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По его словам, решение исполкома WADA является техническим моментом, и уже было принято ранее. «Никакого негативного влияния на деятельность лаборатории, на наше взаимодействие и на планы по восстановлению РУСАДА это не окажет абсолютно», — заявил министр.

WADA отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете. Запрет на проведение анализа крови для биологического паспорта спортсмена, а также других разновидностей антидопингового анализа для организаций – санкции за нарушения в деятельности лаборатории в период с 2011 по 2015 годы.

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ТЕГИ:СпортРУСАДА
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