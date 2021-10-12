Матыцин прокомментировал решение WADA относительно РУСАДА

По его словам, решение исполкома WADA является техническим моментом, и уже было принято ранее. «Никакого негативного влияния на деятельность лаборатории, на наше взаимодействие и на планы по восстановлению РУСАДА это не окажет абсолютно», — заявил министр.

WADA отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете. Запрет на проведение анализа крови для биологического паспорта спортсмена, а также других разновидностей антидопингового анализа для организаций – санкции за нарушения в деятельности лаборатории в период с 2011 по 2015 годы.

