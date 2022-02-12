Тутберидзе впервые дала комментарий о допинг-скандале с Валиевой

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать… Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план», - отметила наставница Валиевой в эфире «1 канала».

Этери Тутберидзе подчеркнула, российская команда с понимаем относится к обязательным процедурам в данном случае и «замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой». Тренер также выразила надежду на то, что спортивное руководство стране не бросит фигуристов, отстоит их права и невиновность.

«Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто, что решает. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует», - сказа Тутберидзе.

Уточняется, что Камила Валиева сегодня в Пекине вышла на тренировку.

Ранее стало известно, что Валиева в декабре сдала положительную допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Российское антидопинговое агентстве (РУСАДА) отстранило фигуристку от соревнований, однако спортсменка опротестовала решение и продолжила выступать. Позже МОК и Международный союз конькобежцев заявили о намерении оспорить отмену отстранения Валиевой. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции организаций. Одновременно РУСАДА начинает свое расследование в отношении персонала фигуристки.

