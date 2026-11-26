Концерт артиста Lida в Москве состоялся 15 ноября 2026 года. Выступление должно было начаться в 19:00, но в это время людей только начали запускать в зал. Зрители, среди которых было много подростков, стояли в очередях на улице больше 1,5 часа. На улице было +2°C. В беседе с журналистами на мероприятии «Сила Звука: настройся на электропоп» музыкант назвал минувшее выступление самым нервным в своей жизни и заговорил о желании ребрендинга группы.

«Перед концертом на полтора часа выключили свет, из‑за чего не успели настроить лазеры. В итоге они били только вверх. Все должно было быть красивее раз в десять. Получается, что я потратил зря около 12 миллионов рублей. Этот стадионный концерт был самым нервным выступлением: мне за пять минут до начала сказали, что концерт отменяется. Я вышел на сцену морально уничтоженным. При этом то, что делаю сам, всегда получается хорошо. У меня тур на сто городов, осталось около пятнадцати. На каждом концерте я выкладываюсь на максимум — это одинаково тяжело. Футболки после каждого выступления просто выжимаю. Моральных сил совсем не остается. Думаю либо создать новую группу, либо провести ребрендинг "Lida". Я решил делать тяжелый метал — хочу возродить тяжёлый металл в России. Я всю жизнь его слушал, первые свои песни писал в этом стиле. Буду сам писать музыку, а со мной будут выступать музыканты. Я введу в моду метал», — приводит слова артиста спецкор НСН.

К слову, за два дня до концерта в соцсетях музыканта были опубликованы правила посещения мероприятия, в которых указывалось, что на концерт 16+ можно попасть и несовершеннолетним, но с нотариально заверенной распиской (доверенностью) от родителей. Указывалось, что все документы должны быть в оригинале. При покупке билеты через сайт Live Арены ничего такого написано не было. То есть, кто не следил за Telegram-каналом артиста, об этом в принципе узнать не мог. Людей с неоригиналами документов/фото просто разворачивали на входе в зал. При желании показать паспорт через Госуслуги взрослые люди получали отказ в проходе, а попытки вернуть билеты в моменте сайт Live Арены просто не открывался.

Ранее генеральный директор EventTech-платформы Ticketscloud Анастасия Коломенская сказала НСН, что основными расходами артистов, дающих стадионные концерты, являются производство шоу и техническое оснащение площадки.

