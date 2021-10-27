Матицын обсудил с WADA процесс восстановления РУСАДА
Глава Минспорта России Олег Матыцин провел в Париже рабочую встречу с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой, сообщает пресс-служба министерства.
В РУСАДА заявили об отсутствии помех для подготовки олимпийцев после отзыва аккредитации Московской лаборатории
Стороны обсудили процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение утвердить санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. При этом многое, что предлагало WADA, было пересмотрено. Так, было принято решение на два года лишить российских спортсменов права выступать на ЧМ, Олимпийских играх и Паралимпиадах под национальным флагом. На это время будет не разрешен и гимн. WADA предлагало ввести запрет на четыре года.
Ранее Матыцин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства по московской лаборатории не повлияет на восстановление Российского антидопингового агентства в своих правах.
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