Матицын обсудил с WADA процесс восстановления РУСАДА

Стороны обсудили процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение утвердить санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. При этом многое, что предлагало WADA, было пересмотрено. Так, было принято решение на два года лишить российских спортсменов права выступать на ЧМ, Олимпийских играх и Паралимпиадах под национальным флагом. На это время будет не разрешен и гимн. WADA предлагало ввести запрет на четыре года.

Ранее Матыцин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства по московской лаборатории не повлияет на восстановление Российского антидопингового агентства в своих правах.

