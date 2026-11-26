Песков: Спецслужбы РФ и Украины работают над списками для обмена пленными
Спецслужбы России и Украины продолжают определять списки для обмена пленными. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что данная работа идёт во исполнение договоренностей, достигнутых на последнем раунде трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.
«Работа эта, мы рассчитываем, будет завершена в скором времени. И тогда этот действительно большой обмен сможет состояться», - заключил представитель Кремля.
Последний, на данный момент, обмен пленными Россия и Украина провели в конце октября по формуле «270 на 270», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Спецслужбы РФ и Украины работают над списками для обмена пленными
- «Зря потратил 12 млн»: Lida задумался о смене жанра после неудачного стадионника в Москве
- В Совфеде рассказали об прибавке для части пенсионеров
- Диетолог рассказала об особенностях похудения после 40 лет
- Принудительная медкомиссия: За что водителей отправят на проверку с 2027 года
- Пашинян: Армения не собирается ссориться с Россией
- Аналитик Юшков: «Лукойл» продал активы для снятия санкций
- По морали и документам: Кто должен отвечать за сломанную ногу в школьном лагере
- Не только вклады: Россиянам раскрыли, куда выгодно вложить накопления
- Суд арестовал заместителя главкома ВКС по вооружению Грехова