Он напомнил, что данная работа идёт во исполнение договоренностей, достигнутых на последнем раунде трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

«Работа эта, мы рассчитываем, будет завершена в скором времени. И тогда этот действительно большой обмен сможет состояться», - заключил представитель Кремля.

Последний, на данный момент, обмен пленными Россия и Украина провели в конце октября по формуле «270 на 270», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

