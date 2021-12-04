РУСАДА назначило Логинову на пост генерального директора

По решению совета учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова назначена на должность генерального директора.

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Логинова руководила отделом антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России, у нее также есть опыт работы в РУСАДА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России.

Таким образом Логинова будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в России и за рубежом, отмечает RT.

Ранее 28 августа 2020 года бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус был уволен за нарушения в деятельности агентства.

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