РУСАДА назначило Логинову на пост генерального директора
По решению совета учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова назначена на должность генерального директора.
Логинова руководила отделом антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России, у нее также есть опыт работы в РУСАДА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России.
Таким образом Логинова будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в России и за рубежом, отмечает RT.
Ранее 28 августа 2020 года бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус был уволен за нарушения в деятельности агентства.
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