РУСАДА назначило Логинову на пост генерального директора

Логинова руководила отделом антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России, у нее также есть опыт работы в РУСАДА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России.

Таким образом Логинова будет представлять агентство в качестве единоличного исполнительного органа управления в России и за рубежом, отмечает RT.

Ранее 28 августа 2020 года бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус был уволен за нарушения в деятельности агентства.

