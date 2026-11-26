Хакер взломал крупнейший менеджер паролей 1Password
Крупнейший в мире менеджер паролей 1Password взломан хакерами, сообщает «РЕН ТВ».
Злоумышленники получили доступ к корпоративному аккаунту сотрудника на GitHub и через него внедрилт вредоносный код во внутренние сервисы компании. 1Password заблокировала учетную запись и перешла на 10-значные буквенно-цифровые коды подтверждения.
При этом хранилища пользователей, в которых находятся их пароли, не пострадали. Компания также сообщила, что злоумышленник не получил доступа к паролям клиентских аккаунтов или их секретным ключам.
Ранее хакеры проникли в систему ЦРУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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