«В результате организм расходует меньше энергии. Но увеличение веса не всегда говорит о замедленном обмене веществ: на вес также влияют стресс, лекарства, нарушения работы щитовидной железы», — пояснила Джутова.

Как отметила врач, важно помочь организму эффективнее расходовать энергию. В первую очередь необходимо сохранить мышцы, проводить силовые тренировки два-три раза в неделю, не забывать о ходьбе и регулярной повседневной активности.

По словам Джутовой, одна из ошибок после 40 лет — резко сокращать калорийность рациона. Жесткие диеты и голодание провоцируют потерю мышечной массы, усталость и набор веса впоследствии. Организму необходимы полноценное питание, достаточное количество белка, клетчатки, полезные жиры.

Джутова отметила, что помогать в снижении веса могут интервальное голодание, низкоуглеводные диеты и подсчет калорий, однако эти методы не «перезапускают» метаболизм. Универсальной диеты для людей старше сорока нет, но важно следить за сном и восстановлением: хронический недосып повышает аппетит и мешает контролировать питание. В случае, если вес растет без очевидных причин, эксперт посоветовала обратиться к врачу. Как отметила Джутова, следует проверить функцию щитовидной железы, уровень глюкозы, липидный профиль, женщинам также необходимо учесть изменения, связанные с менопаузой.

Ранее фармэксперт Елена Микова предупредила, что некоторые добавки для похудения могут ухудшать сон, а недосып — усиливать аппетит, и соблюдать рацион становится труднее.

