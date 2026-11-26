Диетолог рассказала об особенностях похудения после 40 лет
После 40 лет людям сложнее похудеть, в этом возрасте метаболизм не замедляется катастрофически, однако уменьшается мышечная масса, снижается активность и меняется гормональный фон. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, у женщин после сорока особенно заметную роль играет перименопауза и менопауза.
«В результате организм расходует меньше энергии. Но увеличение веса не всегда говорит о замедленном обмене веществ: на вес также влияют стресс, лекарства, нарушения работы щитовидной железы», — пояснила Джутова.
Как отметила врач, важно помочь организму эффективнее расходовать энергию. В первую очередь необходимо сохранить мышцы, проводить силовые тренировки два-три раза в неделю, не забывать о ходьбе и регулярной повседневной активности.
По словам Джутовой, одна из ошибок после 40 лет — резко сокращать калорийность рациона. Жесткие диеты и голодание провоцируют потерю мышечной массы, усталость и набор веса впоследствии. Организму необходимы полноценное питание, достаточное количество белка, клетчатки, полезные жиры.
Джутова отметила, что помогать в снижении веса могут интервальное голодание, низкоуглеводные диеты и подсчет калорий, однако эти методы не «перезапускают» метаболизм. Универсальной диеты для людей старше сорока нет, но важно следить за сном и восстановлением: хронический недосып повышает аппетит и мешает контролировать питание. В случае, если вес растет без очевидных причин, эксперт посоветовала обратиться к врачу. Как отметила Джутова, следует проверить функцию щитовидной железы, уровень глюкозы, липидный профиль, женщинам также необходимо учесть изменения, связанные с менопаузой.
Ранее фармэксперт Елена Микова предупредила, что некоторые добавки для похудения могут ухудшать сон, а недосып — усиливать аппетит, и соблюдать рацион становится труднее.
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