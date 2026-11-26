ПРИБАЛТЫ ПОИГРАЛИ МУСКУЛАМИ

Россия не атаковала страны НАТО, но якобы «нападала» на Украину, Грузию и Афганистан. Об этом заявил генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщило турецкое издание Clash Report.

«Россия никогда не нападала ни на одну из стран НАТО, но ранее Россия нападала на Афганистан в 1979 году, на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году», — отметил Рютте.

Вместе с тем Рютте не преминул напомнить о чрезвычайной силе НАТО о том, что альянс, по его словам, воплощает концепцию «мира, основанного на силе».

При этом у некоторых членов НАТО, судя по всему, чешутся кулаки эту силу продемонстрировать, порой опрометчиво не считаясь с возможностями тех, на ком они решили свои способности опробовать. Так, сообщает МИД России, входящая в альянс Эстония находится в шаге от развязывания «открытой войны с Россией» из-за своих «провокационных и чрезвычайных действий». В связи с этим Москва припомнила Таллину желание закрыть границу для россиян, бездоказательные обвинения России в диверсиях, предоставление воздушного пространства для Вооруженных сил Украины и запрет транзита зерна. Отметили в России и то, что все перечисленное может аукнуться Эстонии комплексными политико-дипломатическими мерами.