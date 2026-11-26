Дали заднюю? Страны НАТО услышали предупреждение России об «открытой войне»
Несмотря на словесные заявления НАТО о нежелании конфликтовать с Россией, расслабляться Москве не стоит — в будущем году вполне возможны новые провокации со стороны не только Североатлантического альянса, но и Украины, полагают эксперты.
ПРИБАЛТЫ ПОИГРАЛИ МУСКУЛАМИ
Россия не атаковала страны НАТО, но якобы «нападала» на Украину, Грузию и Афганистан. Об этом заявил генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщило турецкое издание Clash Report.
«Россия никогда не нападала ни на одну из стран НАТО, но ранее Россия нападала на Афганистан в 1979 году, на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году», — отметил Рютте.
Вместе с тем Рютте не преминул напомнить о чрезвычайной силе НАТО о том, что альянс, по его словам, воплощает концепцию «мира, основанного на силе».
При этом у некоторых членов НАТО, судя по всему, чешутся кулаки эту силу продемонстрировать, порой опрометчиво не считаясь с возможностями тех, на ком они решили свои способности опробовать. Так, сообщает МИД России, входящая в альянс Эстония находится в шаге от развязывания «открытой войны с Россией» из-за своих «провокационных и чрезвычайных действий». В связи с этим Москва припомнила Таллину желание закрыть границу для россиян, бездоказательные обвинения России в диверсиях, предоставление воздушного пространства для Вооруженных сил Украины и запрет транзита зерна. Отметили в России и то, что все перечисленное может аукнуться Эстонии комплексными политико-дипломатическими мерами.
Реакция из Прибалтики не заставила себя долго ждать, при этом весьма благоразумная — судя по всему, здравый смысл таки возобладал над желанием поиграть мускулами. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал публично заявил, что Эстония не позволит Украине использовать для ударов по России свою территорию, воздушное пространство и акваторию.
Поняли то, что на всякую силу найдется другая сила, и в Латвии: премьер-министр страны Андрис Кулбергс назвал решение Таллина закрыть границу с Россией ошибочным. Рвение Эстонии окончательно отгородиться от соседа латвийский премьер объяснил «предвыборной атмосферой» в стране, подразумевая парламентские выборы в Эстонии, которые пройдут в марте 2027 года.
ПОЛЬШЕ ОТКАЗАЛИ
Судя по всему, не будить лиха предпочли не только в прибалтийских странах, но и во всем НАТО в целом. Так, замминистра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что альянс резко выступил против того, чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины.
Польша ранее уже обращалась к альянсу с просьбой рассмотреть возможность перехвата над Украиной российских ракет. Впрочем, всеобщего энтузиазма такая инициатива не вызвала, посетовал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Отказ НАТО сейчас признал и Томчик.
«НАТО никоим образом не поддерживает это. Это создаст множество осложнений», — пояснил Томчик, добавив, что предыдущие переговоры также привели к решению «исключить» такие действия Польши.
Кроме того, ропот оппозиции слышен во Франции — оппозиционные силы возмущены решением правительства страны отправить войска на Украину без уведомления парламента, сообщает газета Politico.
В издании отмечается, что замминистра обороны Алису Руфо вызвали на закрытое заседание сената, чтобы сообщить сенаторам о размещении на Украине французских солдат для обучения украинских военных и обслуживания техники, поставленной на Украину. По мнению оппозиции, это может повлечь за собой втягивание Франции в конфликт без предусмотренного конституцией страны уведомления парламента.
«Для этого потребовалось бы как минимум сообщение от правительства соответствующим комитетам или председателям соответствующих собраний. Это свидетельствует о глубоком презрении президента к парламенту», — негодует председатель комитета сената по обороне и вооруженным силам, член партии «Республиканцы» Седрик Перрен.
Вместе с тем Руфо назвала абсурдными утверждения о непосредственном участии в конфликте французских солдат, признав, однако, что на Украине присутствует французская «координационная структура».
В свою очередь кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон указал на то, что Париж «ни при каких обстоятельствах не должен становиться соучастником конфликта на Украине». По мнению оппозиции, это может непреднамеренно спровоцировать прямые боевые действия с Россией.
«Если эти солдаты будут вовлечены в бой, Франция окажется в состоянии войны с Россией без единого голосования в парламенте», — добавил депутат от партии «Непокоренные» Бастьен Лашо.
НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ
Впрочем, несмотря на возмущение французской оппозиции, недоумение военного руководства Польши и отдельные здравые реплики из Прибалтики, расслабляться России уж точно не стоит, уверен эксперт по международным отношениям, экс-депутат Госдумы Алексей Чепа. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что в будущем году Россия может столкнуться с новыми провокациями со стороны Украины и Североатлантического альянса.
Как водится, ответственность за возможные инциденты попытаются в очередной раз возложить на Москву. Так, предположил Чепа, беспилотники с маркировкой российского производства могут оказаться на определенной территории, что может спровоцировать новый поток обвинений в адрес России.
Такое предположение Чепа сделал, припомнив заявление латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса о том, что инцидент с человеческими жертвами может стать в противостоянии с Россией «красной линией» для НАТО. Эксперт допустил продолжение таких действий со стороны Украины и НАТО в 2027 году.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Башкирии из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание в промзоне
- Приставы начали взыскивать с Блиновской почти 588 млн рублей
- В Невинномысске два человека пострадали в результате атаки БПЛА
- Дали заднюю? Страны НАТО услышали предупреждение России об «открытой войне»
- Британия впервые со времен холодной войны призвала резервистов участвовать в учениях
- В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА повреждены дома
- Джигурда заявил, что не скандалил из-за запретов врачей после инфаркта
- Колумбия отказалась от присоединения к банку БРИКС
- Трамп и Рютте обсудили необходимость урегулирования конфликта на Украине
- Кушнер: Членство Украины в НАТО не входит в планы урегулирования