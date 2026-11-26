ЕК не намерена разблокировать активы России минимум 35 лет
Еврокомиссия подтвердила, что не намерена разблокировать €210 млрд российских суверенных активов как минимум в течение 35 лет, сообщает ТАСС.
Это не зависит ситуации вокруг Украины, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. По его словам, доходы от реинвестирования активов Москвы расписаны в Брюсселе на десятки лет вперед. Под доходы от реинвестирования Еврокомиссия привлекает на коммерческом рынке займы для предоставления безвозмездной помощи Украине с 2024 года.
Ранее стало известно, что объем замороженных в Швейцарии российских активов достиг $10,2 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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