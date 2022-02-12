Не сходится. Кульбиты допинг-анализов могут лишить Валиеву и российскую сборную «золота»
В России считают, что в допинг-скандале с россиянкой Камилой Валиевой нужно тщательно разбираться из-за странных сроков готовности анализов спортсменки.
Дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой спортивный арбитраж рассмотрит в воскресенье. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин в субботу, 12 февраля.
«По нашей информации, панель CAS рассмотрит дело фигуристки Валиевой завтра <...> Первое — будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы — надеемся, этого не произойдет — и второе — будет более длительное исследование процедуры, которое будет производить РУСАДА», — цитируют его «Известия».
Препарат триметазидин обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA).Отмечается, что запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 25 декабря, пишет РИА ФАН.
6 февраля российская фигуристка, действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева стала лучшей в короткой программе женского одиночного катания в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) досрочно выиграла командный турнир, уже 8 февраля должно было пройти награждение, однако его внезапно отложили.
На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы получат золото за победу в командном турнире в Пекине, заявил спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Препарат, который у нее нашли – триметазидин – продается в аптеках российских как лекарство, которое используется для лечения различных проблем с сердцем… Много комментариев о том, что этот препарат не помогает совершать четверные прыжки и так далее, но это разговоры в пользу бедных, потому что этот препарат находится в списке запрещенных, на нем попадались многие спортсмены на прошлой Олимпиаде. Более того, он не пороговый. Все рассуждения о минимальной концентрации бессмысленны», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) насторожилось тем фактом, что допинг-пробы спортсменки, взятые в середине января в Таллине в период проведения чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, полученные от Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. При этом обеими пробами в период коронавирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория.
«Думаю, обязательно надо разбираться. Сложная история! Почему-то мы все время попадаем в эти капканы… Я больше переживаю за девочку. Ни за кого так не переживал в последнее время. Похоже, ее вины нет в любом случае. Есть всякие форс-мажорные истории, но для этого выездная панель CAS и есть. Насколько я знаю, РУСАДА вовремя отправляло запросы, почему нет результатов, но не знаю, как в этой связи работала Федерация фигурного катания на коньках России, потому что эти мероприятия на Олимпийских играх проводит международная федерация», - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) олимпийский чемпион Александр Горшков заявил, что в федерации не сомневаются в честности спортсменки. Заявление опубликовано на сайте ФФККР.
«Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой - что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию. Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», - подчеркнул Александр Горшков.
В связи с допинговым скандалом с участием фигуристки Камилы Валиевой России следует отказаться от участия в 1-3 Олимпиадах. Об этом заявил первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, сообщает Reuters.
Паунд также считает, что русские спортсмены не помогают себе, потому что не раскаялись.
«Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», — цитирует его Lenta.ru.
Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с допинг-скандалом. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
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