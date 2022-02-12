Не сходится. Кульбиты допинг-анализов могут лишить Валиеву и российскую сборную «золота»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) насторожилось тем фактом, что допинг-пробы спортсменки, взятые в середине января в Таллине в период проведения чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, полученные от Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. При этом обеими пробами в период коронавирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория.

«Думаю, обязательно надо разбираться. Сложная история! Почему-то мы все время попадаем в эти капканы… Я больше переживаю за девочку. Ни за кого так не переживал в последнее время. Похоже, ее вины нет в любом случае. Есть всякие форс-мажорные истории, но для этого выездная панель CAS и есть. Насколько я знаю, РУСАДА вовремя отправляло запросы, почему нет результатов, но не знаю, как в этой связи работала Федерация фигурного катания на коньках России, потому что эти мероприятия на Олимпийских играх проводит международная федерация», - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.