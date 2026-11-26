Срочные вопросы по медицине и СВО на прямую линию Путина поручили решать сразу
Президент РФ Владимир Путин поручил сразу решать поступающие на прямую линию вопросы, касающиеся медицины и участников специальной военной операции (СВО). Как сообщает RT, об этом заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
По его словам, эти вопросы поручено решать незамедлительно, не дожидаясь прямой линии.
Кузнецов добавил, что обращения, которые требуют срочной реакции, помогает выявлять система для обработки поступающих вопросов, использующая искусственный интеллект.
Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 10 декабря. Вопросы начнут принимать с 27 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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