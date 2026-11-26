По его словам, эти вопросы поручено решать незамедлительно, не дожидаясь прямой линии.

Кузнецов добавил, что обращения, которые требуют срочной реакции, помогает выявлять система для обработки поступающих вопросов, использующая искусственный интеллект.

Ранее в Кремле сообщили, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 10 декабря. Вопросы начнут принимать с 27 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

