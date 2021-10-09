В РУСАДА отреагировали на отзыв антидопинговой лицензии у Московской лаборатории

Отзыв лицензии у Московской антидопинговой лаборатории на работу с кровью по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) не отразится на подготовке российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в эфире YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьева в субботу, 9 октября.

«Для нас это неприятно, но сейчас мы тестируем и отправляем все пробы в лабораторию Гента, у нас налажена логистика. В таком режиме мы готовились к Олимпиаде в Токио и сейчас готовимся к зимней Олимпиаде (в Пекине-2022 – прим. НСН)» - подчеркнул Буханов.