В РУСАДА отреагировали на отзыв антидопинговой лицензии у Московской лаборатории

Отзыв лицензии у Московской антидопинговой лаборатории на работу с кровью по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) не отразится на подготовке российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в эфире YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьева в субботу, 9 октября.

«Для нас это неприятно, но сейчас мы тестируем и отправляем все пробы в лабораторию Гента, у нас налажена логистика. В таком режиме мы готовились к Олимпиаде в Токио и сейчас готовимся к зимней Олимпиаде (в Пекине-2022 – прим. НСН)» - подчеркнул Буханов.

Все допинг-пробы россиян на Олимпиаде в Токио оказались отрицательными

Ранее сегодня WADA отменило статус соответствия Московской антидопинговой лаборатории при Московском государственном университете. Сообщение распространила пресс-служба организации. Запрет на проведение анализа крови для биологического паспорта спортсмена, а также других разновидностей антидопингового анализа для организаций – санкции за нарушения в деятельности лаборатории в период с 2011 по 2015 годы, отмечает «Спорт-Экспресс»

«Речь опять о нарушениях за период с 2011 по 2015 годы, за которые наш спорт наказывают уже более пяти лет. Всю эту пятилетку Московская лаборатория по факту не является антидопинговой, то есть работ по тестированию проб спортсменов практически не проводит», - пишет «Спорт-Экспресс.

Напомним, WADA приняло решение о временной приостановке деятельности Московской лаборатории в 2020 году.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗапретЛицензияДопингWADA
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