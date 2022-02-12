Экс-глава WADA призвал Россию отказаться от участия в Олимпиадах

Перерыв на одну-три Олимпиады России следует взять после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, сообщает Reuters.

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Экс-глава WADA призвал Россию отказаться от участия в Олимпиадах, «пока они не возьмут все под контроль». Паунд также считает, что русские спортсмены не помогают себе, потому что не раскаялись.

«Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», — цитирует его Lenta.ru.

Препарат триметазидин обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA).Отмечается, что запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 25 декабря, пишет РИА ФАН.

6 февраля российская фигуристка, действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева стала лучшей в короткой программе женского одиночного катания в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) досрочно выиграла командный турнир, уже 8 февраля должно было пройти награждение, однако его внезапно отложили.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпортОлимпиадаДопингWADA
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