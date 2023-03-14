WADA назвало число наказанных атлетов на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применило санкции к 181 спортсмену на основе сведений из московской лаборатории (LIMS). Такую статистику озвучил президент WADA Витольд Банька в ходе выступления на ежегодном симпозиуме в Лозанне.

По оценке Банька, расследование по базе данных LIMS и допинг-проб, которые были изъяты в 2019 году из московской лаборатории, благополучно продолжается. Как уточнил глава WADA, 88 атлетам уже предъявлены конкретные обвинения, еще по 212 делам расследования активно идут.

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Исполком WADA вынес решение о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. Одним из требований для восстановления РУСАДА стало предоставление гарантий об интегрировании кодекса в законодательство РФ.

Как отмечает НСН, днём ранее РУСАДА признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Пекине. WADA намерено оспорить этот вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ДопингСпортWADA
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