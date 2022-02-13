СМИ: WADA проведет расследование в отношении окружения Валиевой

8 февраля положительная проба на допинг, которую Валиева сдала во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала в организме присутствие триметазидина. Фигуристка оспорила решение. Ее протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, напоминает Газета.ru.

На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы получат золото за победу в командном турнире в Пекине, заявил спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

