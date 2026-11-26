Россияне берут в два раза больше новых долгов при рефинансировании
Россияне стали брать почти в два раза больше новых кредитов при рефинансировании, сообщают «Известия» со ссылкой на ОКБ.
В сентябре клиенты, которые решили перекредитоваться, получили 72,6 млрд рублей сверх суммы прежних обязательств. Население активнее переоформляет старые займы. Это происходит на фоне снижения ключевой ставки Центробанка РФ. В крупнейших банках количество таких выдач с начала года выросло в четыре-пять раз. При этом дополнительные кредиты могут свести на нет выгоду от снижения процентов и привести к росту общей задолженности.
Ранее ФБ РФ выявил почти миллион нарушений самозапретов на кредиты со стороны МФО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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