Спортивный арбитраж рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

«По нашей информации, панель CAS рассмотрит дело фигуристки Валиевой завтра <...> Первое — будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы — надеемся, этого не произойдет — и второе — будет более длительное исследование процедуры, которое будет производить РУСАДА», — цитируют его «Известия».

Матыцин также отметил, что ведомство держит ситуацию на контроле. По словам Матыцина, он общался с Валиевой и рассказал, что услышал в ее голосе оптимизм и энергия. По мнению министра, такой настрой убеждает в ее абсолютной невиновности.

Глава Минспорта РФ подчеркнул, что российская сторона приложит все училия, чтобы защитить интересы фигуристки.

Препарат триметазидин обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA).Отмечается, что запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 25 декабря, пишет РИА ФАН.

6 февраля российская фигуристка, действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева стала лучшей в короткой программе женского одиночного катания в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) досрочно выиграла командный турнир, уже 8 февраля должно было пройти награждение, однако его внезапно отложили.

На данный момент с российской фигуристки Камилы Валиевой сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы получат золото за победу в командном турнире в Пекине, заявил спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

