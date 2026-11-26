НАТО: Россия никогда не нападала на страны Альянса
26 ноября 202603:02
Денис Хоноров
Москва никогда не атаковала страны Североатлантического альянса, сообщил Fox News генсек НАТО Марк Рютте.
При этом, по его словам, Россия якобы нападала на Афганистан в 1979 году, Грузию в 2008 и на Украину в 2014 году.
«НАТО чрезвычайно силен. Это мир, основанный на силе», — отметил глава Альянса.
До этого Рютте заявил, что НАТО не намерена отступать на границы 1997 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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