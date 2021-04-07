Олимпийских чемпионов легкоатлетов Сильнова и Антюх дисквалифицировали за допинг
Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации сроком на четыре года победителей Олимпийских игр Наталью Антюх и Андрея Сильнова, сообщает пресс-служба суда.
Российских легкоатлетов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения спортсменов отсчитывается с 7 апреля 2021 года, а все результаты, показанные спортстменами начиная с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года, соответственно, аннулированы.
Прыгун в высоту Андрей Сильнов стал лучшим на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Наталья Антюх в 2012 году в Лондоне стала олимпийской чемпионкой в беге на дистанции 400 метров с барьерами.
Ранее CAS до 16 декабря 2022 года запретил спортсменам из России выступать под флагом страны из-за допинг-скандалов, сообщает Ura.ru.
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