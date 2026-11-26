По его словам, вырастет доплата до прожиточного минимума. В данном случае будут учтены пенсия, срочная выплата, ЕДВ и региональная доплата. Если сумма окажетсчя меньше минимума, то разницу компенсируют.

«Федеральную пересчитают автоматически, в большинстве регионов так же поступят и с региональной», - сказал он.

Также прибавка полагается пенсионерам, которым исполнится 80 лет. К их пенсиям добавят 9,5 тысячи рублей, плюс 1,4 тысячи на уход. Заявление подавать не потребуется. Столько же будут получать инвалиды I группы с надбавкой на уход.

Доплата будет и за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не больше трёх человек. Максимум составит почти 9,6 тысячи рублей.

Кроме того, в беззаявительном порядке пересчитают сельскую надбавку. Она полагается гражданам, имеющим 30 лет сельхозстажа, проживающим на селе и при этом не работает. Тем, кто уволился в декабре 2026 года с января следующего года вернут полную пенсию со всеми индексациями за 2016–2024 годы.

Ранее председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют темпами выше инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

