В Совфеде рассказали об прибавке для части пенсионеров
Ряд категорий пенсионеров с 1 января 2027 года начнет получать увеличенные выплаты. Об этом «Ленте.ру» рассказал сенатор Александр Волошин.
По его словам, вырастет доплата до прожиточного минимума. В данном случае будут учтены пенсия, срочная выплата, ЕДВ и региональная доплата. Если сумма окажетсчя меньше минимума, то разницу компенсируют.
«Федеральную пересчитают автоматически, в большинстве регионов так же поступят и с региональной», - сказал он.
Также прибавка полагается пенсионерам, которым исполнится 80 лет. К их пенсиям добавят 9,5 тысячи рублей, плюс 1,4 тысячи на уход. Заявление подавать не потребуется. Столько же будут получать инвалиды I группы с надбавкой на уход.
Доплата будет и за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не больше трёх человек. Максимум составит почти 9,6 тысячи рублей.
Кроме того, в беззаявительном порядке пересчитают сельскую надбавку. Она полагается гражданам, имеющим 30 лет сельхозстажа, проживающим на селе и при этом не работает. Тем, кто уволился в декабре 2026 года с января следующего года вернут полную пенсию со всеми индексациями за 2016–2024 годы.
Ранее председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют темпами выше инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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