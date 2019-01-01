Дело Голунова

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. Полиция при досмотре обнаружила у него свёртки с наркотиком мефедроном. Кроме того, правоохранители утверждают, что обнаружили дома у журналиста целую нарколабораторию. Однако сам Голунов заявил, что на фотографиях запечатлена не его квартира, а наркотики ему подбросили. По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на аресте с заключением под стражу.