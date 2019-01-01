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Дело Голунова

Единым фронтом. Журналисты требуют объективной проверки по делу Голунова

10 июня 08:30
Общество
Журналисты назвали заказчиков задержания Голунова
9 июня 14:05
Общество
Уголовное дело Голунова передано в Главное следственное управление МВД
9 июня 13:37
Общество
Голунова отправили под домашний арест
8 июня 22:29
Общество
Врачи подтвердили синяк под глазом Голунова
8 июня 20:04
Общество
Адвокаты рассказали, как выявить фальсификацию в деле Голунова
8 июня 18:04
Общество
Общественный совет при МВД взял дело журналиста Голунова под личный контроль
8 июня 17:30
Общество
По просьбе адвокатов Иван Голунов направлен в больницу для обследования
8 июня 15:35
Общество
Журналисту Голунову потребовалась медицинская помощь
8 июня 15:20
Общество
Владимир Познер поддержал действия журналистов в защиту Голунова
8 июня 13:00
Общество
Суд обвинил журналиста Голунова в сбыте наркотиков
8 июня 12:45

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. Полиция при досмотре обнаружила у него свёртки с наркотиком мефедроном. Кроме того, правоохранители утверждают, что обнаружили дома у журналиста целую нарколабораторию. Однако сам Голунов заявил, что на фотографиях запечатлена не его квартира, а наркотики ему подбросили. По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на аресте с заключением под стражу.

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