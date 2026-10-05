В Донецке из-за атаки БПЛА повреждено учебное заведение
5 октября 202609:56
Юлия Савченко
Учебное заведение в Донецке повреждено в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Он подчеркнул, что ударам подвергся Буденновский район.
«Повреждены остекление, фасады, входные группы многоквартирных домов и 17 оконных блоков в учебном заведении», - написал градоначальник в мессенджере «Макс».
Кроме того, при атаке были повреждены около десяти транспортных средств.
Ранее при атаке украинских беспилотников в Киевском районе Донецка пострадали три человека.
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