Адвокат рассказал о продлении ареста экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин заявил, что Мосгорсуд на три месяца продлил арест бывшим полицейским, обвиняемым в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков, сообщает ТАСС.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил подсудимым срок содержания под стражей до 20 июля.

Ранее прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что бывшие сотрудники полиции Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, создали преступную группу с целью повысить служебные показатели и продвинуться по службе. В январе 2020 года они были арестованы.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы, сообщает RT. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения.

