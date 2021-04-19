Адвокат рассказал о продлении ареста экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин заявил, что Мосгорсуд на три месяца продлил арест бывшим полицейским, обвиняемым в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков, сообщает ТАСС.
По его словам, суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил подсудимым срок содержания под стражей до 20 июля.
Ранее прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что бывшие сотрудники полиции Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, создали преступную группу с целью повысить служебные показатели и продвинуться по службе. В январе 2020 года они были арестованы.
Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы, сообщает RT. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения.
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