Сообщения о выявлении случаев заражения чумой в Иркутской области вызвали широкий общественный резонанс. Власти и санитарные врачи призывали не поддаваться панике, но ситуация была взята под особый контроль.

Накануне стало известно, что в Иркутском противочумном институте не выявили аварий при работе с патогенными микроорганизмами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты выявили у сотрудницы противочумного института в Иркутской области пневмонию неустановленной этиологии. Согласно результатам расширенных исследований, в материале больной не было обнаружено микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, в частности в Иркутске и Шелехове, ведомство назвало стабильной.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Девушка, как изначально предполагалось, заболевшая легочной чумой, скончалась 1 октября в Шелеховской районной больнице Иркутской области. Было установлено по меньшей мере 197 человек, которые контактировали с умершей. Более 100 из них, в качестве профилактики, «находятся в больнице под наблюдением врачей».