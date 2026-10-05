Что это было? Россиян напугали сообщения об «эпидемии чумы»
Специалисты выявили у сотрудницы противочумного института в Иркутской области пневмонию неустановленной этиологии, но СМИ успели напугать всех сообщениями о чуме.
Сообщения о выявлении случаев заражения чумой в Иркутской области вызвали широкий общественный резонанс. Власти и санитарные врачи призывали не поддаваться панике, но ситуация была взята под особый контроль.
Накануне стало известно, что в Иркутском противочумном институте не выявили аварий при работе с патогенными микроорганизмами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты выявили у сотрудницы противочумного института в Иркутской области пневмонию неустановленной этиологии. Согласно результатам расширенных исследований, в материале больной не было обнаружено микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.
Санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, в частности в Иркутске и Шелехове, ведомство назвало стабильной.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Девушка, как изначально предполагалось, заболевшая легочной чумой, скончалась 1 октября в Шелеховской районной больнице Иркутской области. Было установлено по меньшей мере 197 человек, которые контактировали с умершей. Более 100 из них, в качестве профилактики, «находятся в больнице под наблюдением врачей».
Девушка была сотрудницей противочумного института. СМИ писали, что она якобы могла заразиться на работе 25 сентября после контакта с возбудителем чумы. После ухудшения самочувствия и вызова скорой помощи, девушку госпитализировали в Шелеховскую больницу, где, несмотря на реанимационные мероприятия, пострадавшая умерла, передает «МК.RU.Карелия».
Позднее в Роспотребнадзоре опровергли информацию о том, что умершая молодая сотрудница Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока заразилась легочной чумой во время работы.
Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в связи с произошедшим в Иркутской области исключил распространение чумы в России. По его словам, выявленная там опасная инфекция, скорее всего, не чума.
Эпидемиолог объяснил, что ее инкубационный период составляет семь дней. Это бактериальная инфекция, которая плохо передается и лечится антибиотиками, отметил академик.
«Хотя клиника у чумы не такая заметная, но самое главное, что в Бурятии уже снег выпал. Пациентка вернулась из Бурятии, природным очагом чумы там являются грызуны и блохи. Все эти очаги природные у нас находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят. В любом случае, эту инфекцию мы знаем хорошо, знаем, как лечить, и распространение она точно не получит», - заявил Онищенко в разговоре с ТАСС.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем канале в «Максе» писал, что в Иркутской области был введен карантин в Шелеховской районной больнице. В связи с подозрением на особо опасное заболевание власти региона провели внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ
Несмотря на обнадёживающие официальные заявления профильных ведомств, эта тема взбудоражила общественность. Так, на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) в Шелехове после сообщений о возможном случае чумы ввели масочный режим.
«Как профилактическую меру мы ввели масочный режим на заводе. Бережёного Бог бережёт — соблюдайте меры предосторожности», — написал в телеграм-канале директор предприятия Артём Фоминых.
А СМИ по-прежнему пишут о карантине в нескольких больницах региона, 3 октября администрация города Байкальск даже попросила жителей временно не ездить в Шелехов из-за неофициальных сообщений о чуме, но позже удалила публикацию.
Молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков еще до официальных заявлений заявил НСН, что в России не может быть сбоев в системе биологических безопасности.
«Очевидно, что произошел сбой, надо расследовать, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Конечно, всякое бывает, но у нас система биологической безопасности очень давно и тщательно разрабатывалась, сбоев фактически не было. Если будет подозрение на массовое заражение, конечно, это ЧП, которое надо расследовать», - отметил он.
По его словам, самая тяжелая форма чумы передается от насекомых и крыс.
«Очень тяжелая форма чумы – бубонная – передается через насекомых: вши, блохи, также через крыс. Опасно не столько передача от человека к человеку, а формирование природного очага. Если много крыс, и кто-то заражен, очаг будет долго поддерживать эту инфекцию», - объяснил он.
Он также предупредил, что две недели у человека вообще могут не проявляться симптомы, «это максимальные сроки».
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