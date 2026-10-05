МВФ ожидает от Украины почти $1 млрд до конца года

Украине предстоит выплатить Международному валютному фонду почти $1 млрд до конца текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на внутренние документы организации.

Отмечается, что в сентябре Киев должен был выплатить МВФ $0,25 млрд. При этом 5 октября Украина должна перечислить в фонд 61,2 млн SDR (специальных прав заимствования) - около $83 млн, пишет RT.

В 2026 году МВФ рассчитывает получить от Киева $959,4 млн в рамках погашения задолженности.

Ранее стало известно, что с начала года Украина перечислила МВФ почти $1 млрд в счет обслуживания ранее накопленных обязательств, ежемесячные выплаты превышают $200 млн.

