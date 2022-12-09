Адвокат: суд взыскал с МВД 1,5 млн рублей в пользу Ивана Голунова
Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин заявил, что Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста к МВД РФ, сообщает ТАСС.
По его словам, было принято решение взыскать с ведомства 1,5 млн рублей за причиненный экс-полицейскими моральный вред.
«Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывших сотрудников УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 млн рублей»», - заключил юрист.
Ранее прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что бывшие сотрудники полиции Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, создали преступную группу с целью повысить служебные показатели и продвинуться по службе. Они подбросили наркотики в рюкзак Голунова.
В январе 2020 года экс-полицейские были арестованы. В мае 2021 года суд приговорил их к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет, а также взыскал с них по одному миллиону рублей в пользу Голунова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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