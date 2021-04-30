Приговор экс-полицейским, незаконно задержавшим Голунова, огласят 28 мая
Представитель журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин назвал дату оглашения приговора бывшим полицейским, которые обвиняются в фальсификации дела, сообщает ТАСС.
По его словам, приговор в отношении Игоря Ляховца, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова, которые незаконно задержали журналиста, Мосгорсуд огласит 28 мая.
Ранее гособвинение запросило семь лет лишения свободы для признавшего свою вину Коновалова и по 12 лет колонии для Уметбаева, Феофанова и Сергалиева, сообщает RT. Для ключевого фигуранта дела Ляховца прокурор попросил 16 лет лишения свободы.
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