Голунов нашёл странность в поведении экс-полицейского в суде
Журналист «Медузы» Иван Голунов в эфире НСН также рассказал, что для него является самым важным в уголовном деле полицейских о подброшенных ему наркотиках.
Журналист «Медузы» Иван Голунов в понедельник, 18 января, дал показания по своему уголовному делу в суде. Он подробно рассказал, как проходило задержание и обыск в его квартире. Наиболее высокопоставленный обвиняемый экс-полицейский Игорь Ляховец, которого СК считает организатором провокации с задержанием журналиста, назвал обвинение «нагромождением обстоятельств и событий», а также «полетом фантазии». Ляховец также попробовал присоединиться к допросу Голунова и начал задавать ему вопросы о профессии, доходе, окладе и долгах, однако судья снял их, напомнив, что подсудимым является не журналист.
В эфире НСН Голунов отметил, что Ляховец изначально в качестве защиты выбрал «тактику оскорблений» и его манера поведения в суде была «ожидаема».
«Все попытки и все вопросы Ляховца сводились к тому, что "на самом деле, никакой это не журналист". Судья сегодня правильно сказал, что это не является предметом рассмотрения этого уголовного дела. Более того, в рамках этого дела я много раз отвечал на все эти вопросы (задаваемые Ляховцом – прим. НСН), предоставлял следствию документы, которые ему требовались. Довольно странно, что он продолжил настаивать на этой версии, этих вопросах, а не стал дальше задавать вопросы, касающиеся непосредственно событий, о которых идет речь в деле», - сказал Иван Голунов.
По словам журналиста, для него самое принципиальное и важное в этом уголовном деле то, что «по отношению к любому человеку нельзя совершать противоправные действия – подкидывать наркотики».
«Я довольно активно занимаюсь этим делом и принимаю участие во всех следственных действиях, мероприятиях суда именно для того, чтобы таких ситуаций, как та, в которой оказался я, не повторялось больше ни с кем. Чтобы практика подбрасывания наркотиков и фальсификации доказательств по другим преступлениям (прекратилась – прим. НСН). Чтобы сотрудники полиции понимали, что за это они могут понести наказание. Чтобы это дело стало неким прецедентом, чтобы таких ситуаций в дальнейшем стало как можно меньше», - пояснил собеседник НСН.
Напомним, корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что нашли у него наркотики. Позже обвинения с журналиста были сняты и его признали потерпевшим.
Сейчас обвинительное заключение утверждено в отношении Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева. Они обвиняются сразу по нескольким уголовным статьям: преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ); незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ).
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