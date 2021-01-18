Голунов нашёл странность в поведении экс-полицейского в суде

Журналист «Медузы» Иван Голунов в понедельник, 18 января, дал показания по своему уголовному делу в суде. Он подробно рассказал, как проходило задержание и обыск в его квартире. Наиболее высокопоставленный обвиняемый экс-полицейский Игорь Ляховец, которого СК считает организатором провокации с задержанием журналиста, назвал обвинение «нагромождением обстоятельств и событий», а также «полетом фантазии». Ляховец также попробовал присоединиться к допросу Голунова и начал задавать ему вопросы о профессии, доходе, окладе и долгах, однако судья снял их, напомнив, что подсудимым является не журналист.

В эфире НСН Голунов отметил, что Ляховец изначально в качестве защиты выбрал «тактику оскорблений» и его манера поведения в суде была «ожидаема».

«Все попытки и все вопросы Ляховца сводились к тому, что "на самом деле, никакой это не журналист". Судья сегодня правильно сказал, что это не является предметом рассмотрения этого уголовного дела. Более того, в рамках этого дела я много раз отвечал на все эти вопросы (задаваемые Ляховцом – прим. НСН), предоставлял следствию документы, которые ему требовались. Довольно странно, что он продолжил настаивать на этой версии, этих вопросах, а не стал дальше задавать вопросы, касающиеся непосредственно событий, о которых идет речь в деле», - сказал Иван Голунов.

По словам журналиста, для него самое принципиальное и важное в этом уголовном деле то, что «по отношению к любому человеку нельзя совершать противоправные действия – подкидывать наркотики».