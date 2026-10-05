Подозреваемый в убийстве в Москве рассказал, что сначала убил девочку в гараже, а затем ее мать
В Москве задержанный по подозрению в двойном убийстве Теймураз Гогиашвили признался в содеянном, сообщает ТАСС.
Он признался в обоих убийствах. По словам злоумышленника, он сначала убил девочку в гараже, а затем ее мать. В настоящее время устанавливается мотив двойного убийства. Гогиашвили доставлен в столицу на допрос к следователю.
Как пишет «Московский комсомолец», Гогиашвили привез девушку в свой гараж и застрелил ее, а после поехал в квартиру предпринимательницы, расправился с ней по той же схеме и расчленил тело. Газета называет вероятным мотивом финансовые разногласия.
Убийство произошло 3 октября в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве. Убитой женщиной оказалась предпринимательница Елена Церетели 1972 года рождения. Она является бывшей женой ресторатора Мамуки Церетели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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