Подозреваемый в убийстве в Москве рассказал, что сначала убил девочку в гараже, а затем ее мать

Он признался в обоих убийствах. По словам злоумышленника, он сначала убил девочку в гараже, а затем ее мать. В настоящее время устанавливается мотив двойного убийства. Гогиашвили доставлен в столицу на допрос к следователю.

Как пишет «Московский комсомолец», Гогиашвили привез девушку в свой гараж и застрелил ее, а после поехал в квартиру предпринимательницы, расправился с ней по той же схеме и расчленил тело. Газета называет вероятным мотивом финансовые разногласия.

Убийство произошло 3 октября в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве. Убитой женщиной оказалась предпринимательница Елена Церетели 1972 года рождения. Она является бывшей женой ресторатора Мамуки Церетели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

