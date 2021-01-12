Суд отложил допрос Голунова из-за неявки адвоката одного из обвиняемых

Московский городской суд перенёс на 18 января допрос журналиста Ивана Голунова по уголовному делу в отношении пятерых бывших полицейских в связи с неявкой одного из адвокатов. В ходе заседания судья сделал замечание участникам, в частности за то, что они звонят секретарю для решения личных, а не срочных вопросов.

Так, супруга одного из обвиняемых позвонила секретарю, чтобы спросить пустят ли их на заседание. «Это то же самое, как если бы меня в метро за рукав дернули и спросили бы. На этом хорошее отношение заканчивается», - прокомментировал судья ситуацию.

Согласно обвинительному заключению, пятеро бывших сотрудников МВД под руководством экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорем Ляховцом сфабриковали подложные доказательства, чтобы привлечь Голунова к уголовной ответственности по обвинению в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.