СМИ: Эстония активно перебрасывает войска к границе России

Эстония перемещает военных к границе с Россией в рамках программы «активной обороны». Об этом пишет Financial Times.

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По данным газеты, к восточной границе перебрасывают войска и вооружение, позволяющее наносить удары вглубь страны.

Издание напомнило, что эстонское военное командование строит новую базу в Нарве на границе с Россией, где можно разместить до 1 тысячи солдат. Кроме того, Эстония закупила у США девять ракетных систем залпового огня HIMARS.

Ранее эстонские власти решили бессрочно продлить ограничения, действующие на пунктах пропуска на границе с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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