СМИ: Эстония активно перебрасывает войска к границе России

По данным газеты, к восточной границе перебрасывают войска и вооружение, позволяющее наносить удары вглубь страны.

Издание напомнило, что эстонское военное командование строит новую базу в Нарве на границе с Россией, где можно разместить до 1 тысячи солдат. Кроме того, Эстония закупила у США девять ракетных систем залпового огня HIMARS.

Ранее эстонские власти решили бессрочно продлить ограничения, действующие на пунктах пропуска на границе с Россией.

