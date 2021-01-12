Голунов будет допрошен по делу задержавших его полицейских
Журналист Иван Голунов во вторник 12 января даст показания по уголовному делу в отношении пяти экс-полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста и подбросе ему наркотиков в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд, где проходят слушания.
Заседание должно начаться в 11:00 по московскому времени. Четверо бывших сотрудников правоохранительных органов - Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев - не признают свою вину. Феофанов признался в том, что применял силу после задержания Голунова, однако отрицал незаконное задержание и фабрикацию улик. Пятый обвиняемый, Денис Коновалов, полностью признался в совершенном.
По данным следствия, следователь по делу Голунова был введен в заблуждение Ляховцом и другими обвиняемыми, поэтому привлек Голунова к ответственности за дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.
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