Голунов будет допрошен по делу задержавших его полицейских

Заседание должно начаться в 11:00 по московскому времени. Четверо бывших сотрудников правоохранительных органов - Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев - не признают свою вину. Феофанов признался в том, что применял силу после задержания Голунова, однако отрицал незаконное задержание и фабрикацию улик. Пятый обвиняемый, Денис Коновалов, полностью признался в совершенном.

По данным следствия, следователь по делу Голунова был введен в заблуждение Ляховцом и другими обвиняемыми, поэтому привлек Голунова к ответственности за дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

