Голунов будет допрошен по делу задержавших его полицейских

Журналист Иван Голунов во вторник 12 января даст показания по уголовному делу в отношении пяти экс-полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста и подбросе ему наркотиков в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд, где проходят слушания.

«Пусть учатся читать!» Голунов опроверг амфетамины в своей крови

Заседание должно начаться в 11:00 по московскому времени. Четверо бывших сотрудников правоохранительных органов - Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев - не признают свою вину. Феофанов признался в том, что применял силу после задержания Голунова, однако отрицал незаконное задержание и фабрикацию улик. Пятый обвиняемый, Денис Коновалов, полностью признался в совершенном.

По данным следствия, следователь по делу Голунова был введен в заблуждение Ляховцом и другими обвиняемыми, поэтому привлек Голунова к ответственности за дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МосгорсудПолицияНаркотикиИван Голунов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры