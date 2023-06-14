Адвокат: Трое осужденных по делу Голунова экс-полицейских выйдут из колонии

По его словам, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву, получившим по 7,5 года лишения свободы, а также Денису Коновалову, осуждённому на 4,5 года колонии, суд заменил наказание «на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН».

Юрист отметил, что Голунов не возражал против решения суда, однако выступил против освобождения экс-полицейского Романа Феофанова, которому в замене наказания отказали.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения, а сфабриковавшие дело экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».