Адвокат: Трое осужденных по делу Голунова экс-полицейских выйдут из колонии

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин заявил, что трое экс-полицейских, которые были осуждены за фальсификацию дела в отношении его клиента, выйдут из колонии, сообщает ТАСС.

Голунов заявил, что доволен приговором сфабриковавшим его дело экс-полицейским

По его словам, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву, получившим по 7,5 года лишения свободы, а также Денису Коновалову, осуждённому на 4,5 года колонии, суд заменил наказание «на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН».

Юрист отметил, что Голунов не возражал против решения суда, однако выступил против освобождения экс-полицейского Романа Феофанова, которому в замене наказания отказали.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения, а сфабриковавшие дело экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеПолицияИван Голунов

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