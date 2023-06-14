Адвокат: Трое осужденных по делу Голунова экс-полицейских выйдут из колонии
Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин заявил, что трое экс-полицейских, которые были осуждены за фальсификацию дела в отношении его клиента, выйдут из колонии, сообщает ТАСС.
По его словам, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву, получившим по 7,5 года лишения свободы, а также Денису Коновалову, осуждённому на 4,5 года колонии, суд заменил наказание «на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН».
Юрист отметил, что Голунов не возражал против решения суда, однако выступил против освобождения экс-полицейского Романа Феофанова, которому в замене наказания отказали.
Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения, а сфабриковавшие дело экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru