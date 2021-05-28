Сфабриковавшие дело Голунова экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии

Ключевого фигуранта дела журналиста Ивана Голунова подполковника Игоря Ляховца Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Экс-полицейские Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет колонии, а Денис Коновалов, который признал свою вину, отправится в колонию на пять лет.

Кроме того, со сфабриковавших дело бывших полицейских в пользу Голунова суд взыскал по одному миллиону рублей.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения.

Прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что бывшие сотрудники полиции Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, создали преступную группу с целью повысить служебные показатели и продвинуться по службе. В январе 2020 года они были арестованы. Гособвинение просило для экс-полицейских от 12 до 16 лет колонии.