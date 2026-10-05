Россияне в сентябре установили 735 тысяч самозапретов на кредиты

«Количество установленных в сентябре 2026 года самозапретов... составило 735 тысяч единиц, что на 10,5% больше по сравнению с 665,1 тысячи единиц самозапретов, установленных в августе», – отметили в организации.

По данным НБКИ, в сентябре в многофункциональных центрах было установлено 64,1 тысячи самозапретов, на портале госуслуг - 670,9 тысячи.

При этом в первый месяц осени зарегистрировали 250,6 тысячи снятий самозапретов, установленных ранее. Такой услугой воспользовались в МФЦ 137,5 тысячи раз, на «Госуслугах» - 113,2 тысячи раз.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что самозапрет на получение кредитов и займов оформили свыше 24 млн граждан, сообщает «Радиоточка НСН».

