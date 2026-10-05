СМИ: Во время саммита с Трампом Си Цзиньпин брал паузы для отдыха в спецкомнате

По данным издания, кроме того, лидер КНР отказался от совместного рабочего обеда с американским президентом. Комната для отдыха находилась в западном крыле Белого дома. Пользоваться ею мог только Си и его супруга Пэн Лиюань.

Китайская сторона также попросила американских коллег оставить в расписании больше времени для отдыха председателя Китая. В результате в программе саммита образовался пятичасовой перерыв. Кроме того, китайская делегация не стала планировать для Си мероприятий в вечер его прибытия в Вашингтон.

Газета отмечает, что команда Си составляла расписание с учетом того, сколько времени он может провести на ногах, какое расстояние ему нужно пройти пешком и когда ему потребуется остановиться.

Во время визита президент США подарил лидеру Китая статую орла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

