СМИ: Во время саммита с Трампом Си Цзиньпин брал паузы для отдыха в спецкомнате
Во время визита в Вашингтон в сентябре китайская делегация попросила предоставить 73-летнему председателю КНР Си Цзиньпину отдельную комнату для отдыха между мероприятиями саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, кроме того, лидер КНР отказался от совместного рабочего обеда с американским президентом. Комната для отдыха находилась в западном крыле Белого дома. Пользоваться ею мог только Си и его супруга Пэн Лиюань.
Китайская сторона также попросила американских коллег оставить в расписании больше времени для отдыха председателя Китая. В результате в программе саммита образовался пятичасовой перерыв. Кроме того, китайская делегация не стала планировать для Си мероприятий в вечер его прибытия в Вашингтон.
Газета отмечает, что команда Си составляла расписание с учетом того, сколько времени он может провести на ногах, какое расстояние ему нужно пройти пешком и когда ему потребуется остановиться.
Во время визита президент США подарил лидеру Китая статую орла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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