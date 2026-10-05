Глава СПЧ призвал сократить некоторые курсы школьной программы
Ряд курсов школьной программы следует сократить на 20-30%, при этом снижение нагрузки не должно отразиться на зарплатах учителей. Об этом заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в беседе с РИА Новости.
Глава СПЧ призвал провести ревизии программ в системе школьного образования. По мнению Фадеева, сокращение некоторых учебных курсов повысит эффективность обучения ребят и снизит бумажную нагрузку на учителей. Как отметил председатель совета, меры могут быть «серьезными и заметными», ряд курсов можно уменьшить до 20-30%.
«Тогда и нагрузка на учителей тоже уменьшится. Но зарплату надо бы сохранить прежнюю, это было бы правильно», - подчеркнул Фадеев.
Ранее глава СПЧ предложил ввести жесткие меры для школьников, оскорбляющих учителей или применяющих физическую силу в отношении педагогов, вплоть до исключения из образовательного учреждения.
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