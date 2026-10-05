Выплата по больничному превысит 9 тысяч рублей в день
В 2029 году в России максимальная выплата по больничному листу составит 9,4 тыс. рублей в день, сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.
Это на 37% больше текущего значения. В 2027 году предельная сумма достигнет 7,9 тыс. рублей, еще спустя год — 8,6 тыс. Однако для большинства работников выплаты будут скромнее.
Чтобы получить максимум выплаты уже в следующем году, потребуется стаж не менее восьми лет и средняя зарплата до вычета НДФЛ от 230 тыс. рублей в месяц в 2025 году и 248 тыс. рублей — в 2026 году. Эксперты оценивают долю таких работников в 5–7%. Для остальных размер пособия будет зависеть от фактического заработка и стажа.
В прошлом году листы нетрудоспособности получили 19,5 млн россиян. При этом чуть более половины россиян за последний год хотя бы раз выходили на работу больными.
Ранее Минздрав предложил изменить условия формирования больничных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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