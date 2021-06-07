Осуждённые по делу Голунова экс-полицейские обжаловали приговор

Бывшие полицейские, которые были осуждены на сроки от 5 до 12 лет колонии за то, что незаконно задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, обжаловали приговор Мосгорсуда, сообщает ТАСС.

Ранее ключевого фигуранта дела подполковника Игоря Ляховца приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Ura.ru. Экс-полицейские Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет колонии, а Денис Коновалов, который признал свою вину, пять лет колонии.

Кроме того, сфабриковавших дело бывших полицейских лишили специальных званий и запретили занимать определённые должности, а в пользу Голунова суд взыскал каждого из них по одному миллиону рублей.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения.

Прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что бывшие сотрудники полиции создали преступную группу с целью повысить служебные показатели и продвинуться по службе. В январе 2020 года они были арестованы. Гособвинение просило для экс-полицейских от 12 до 16 лет колонии.

