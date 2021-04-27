СМИ: Прокурор попросил от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова

Гособвинение запросило сроки для бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, сообщает ТАСС.

В частности, Дениса Коновалова, который признал свою вину, прокурор попросил отправить в колонию на семь лет, а Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева приговорить к 12 годам лишения свободы. Для ключевого фигуранта дела Игоря Ляховца гособвинение попросило 16 лет колонии.

Кроме того, прокурор попросил удовлетворить иск Голунова на сумму пять миллионов рублей - журналист намерен направить эти деньги на благотворительность, сообщает Ura.ru.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в центре Москвы, сообщает RT. В его рюкзаке нашли пакет с наркотиками, которые, как позже выяснилось, ему подбросили. Впоследствии с журналиста сняли все обвинения.

Прокурор Татьяна Паршинцева заявила, что бывшие сотрудники полиции Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев, создали преступную группу с целью повысить служебные показатели и продвинуться по службе. В январе 2020 года они были арестованы.



