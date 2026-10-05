Дождались: В России приступили к сокращению чиновников

По его словам, решено на 15% сократить состав краевого органа управления и объединить ряд ведомств и министерств с дублирующими функциями. «Мне очень не нравится, что министерства тыкают друг в друга пальцами, перекладывая свою ответственность», - написал губернатор.

Он указал, что краю, «его жителям нужны только те, кто нацелен на результат». Отмечается, что ряд ведомств и министерств объединят. В первую очередь, это затронет министерства ЖКХ и энергетики; Минлеса и Минприроды. Едиными станут главное управление соцразвития и минсоцзащиты.

Представить новые структуры и штатное расписание планируется до 29 октября текущего года.

Ранее стало известно, что правительство РФ готовит увольнения чиновников из-за нехватки денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

