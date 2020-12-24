Суд отложил на 12 января допрос Голунова по делу полицейских

Мосгорсуд объявил паузу до 12 января в рассмотрении дела полицейских, задерживавших журналиста Ивана Голунова и обвиняемых в избиении и попытке подбросить ему наркотики.

Суду предстоит допросить самого Голунова. Как сообщает «Медиазона», адвокат журналиста Сергей Бадамшин предупредил, что допрос будет «достаточно длительным», в то время другому защитнику сегодня нужно успеть на самолёт. Судья согласился с ним и отложил заседание.

Известно, что один из фигурантов дела, Денис Коновалов, признал вину. Его начальник Игорь Ляховец, а также коллеги Роман Феофанов и Акбар Сергалиев отрицают вину, Максим Уметбаев согласился только с обвинением о нападении.

В четверг гособвинитель заявила в суде, что фигуранты дела создали «преступную группу» для незаконного привлечения Голунова к ответственности.

