Суд отложил на 12 января допрос Голунова по делу полицейских
Мосгорсуд объявил паузу до 12 января в рассмотрении дела полицейских, задерживавших журналиста Ивана Голунова и обвиняемых в избиении и попытке подбросить ему наркотики.
Суду предстоит допросить самого Голунова. Как сообщает «Медиазона», адвокат журналиста Сергей Бадамшин предупредил, что допрос будет «достаточно длительным», в то время другому защитнику сегодня нужно успеть на самолёт. Судья согласился с ним и отложил заседание.
Известно, что один из фигурантов дела, Денис Коновалов, признал вину. Его начальник Игорь Ляховец, а также коллеги Роман Феофанов и Акбар Сергалиев отрицают вину, Максим Уметбаев согласился только с обвинением о нападении.
В четверг гособвинитель заявила в суде, что фигуранты дела создали «преступную группу» для незаконного привлечения Голунова к ответственности.
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