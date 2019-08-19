Адвокат: Пострадавшим от жёсткой посадки А-321 выплатили компенсации

Игорь Трунов рассказал НСН, как рассчитывают сумму компенсации тем, кто получил в катастрофе тяжкие травмы. 

Всем пострадавшим в ходе жёсткой посадки А-321 выплатили компенсации. Об этом в пресс-центре НСН сообщил президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов. Однако, по его словам, тем, кто получил более серьёзные травмы, предстоит выяснить соответствие суммы ущерба полученному вреду.

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«На сегодняшний день страховая компания выплатила по 100 тысяч рублей всем, кто пострадал. Но мы знаем, что 59 пассажирам потребовалась медицинская помощь либо госпитализация, и один человек, сломавший позвоночник. Это уже тяжкий вред, другая квалификация статьи 238 и другие выплаты. Во всём мире, если человек после катастрофы выжил, но получил тяжкие травмы, ему выплачивается гораздо большая компенсация, чем родственникам погибших. Здесь всё зависит от того, каким будет диагноз», — рассказал юрист.

Напомним, 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолёта Airbus A-321, его пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку на кукурузном поле возле международного аэропорта Жуковский. В ходе происшествия пострадали 76 человек, из них госпитализирована была одна женщина с травмой позвоночника.

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ФОТО: РИА Новости // Валерий Мельников
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