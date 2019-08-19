Адвокат: Пострадавшим от жёсткой посадки А-321 выплатили компенсации
Игорь Трунов рассказал НСН, как рассчитывают сумму компенсации тем, кто получил в катастрофе тяжкие травмы.
Всем пострадавшим в ходе жёсткой посадки А-321 выплатили компенсации. Об этом в пресс-центре НСН сообщил президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов. Однако, по его словам, тем, кто получил более серьёзные травмы, предстоит выяснить соответствие суммы ущерба полученному вреду.
«На сегодняшний день страховая компания выплатила по 100 тысяч рублей всем, кто пострадал. Но мы знаем, что 59 пассажирам потребовалась медицинская помощь либо госпитализация, и один человек, сломавший позвоночник. Это уже тяжкий вред, другая квалификация статьи 238 и другие выплаты. Во всём мире, если человек после катастрофы выжил, но получил тяжкие травмы, ему выплачивается гораздо большая компенсация, чем родственникам погибших. Здесь всё зависит от того, каким будет диагноз», — рассказал юрист.
Напомним, 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолёта Airbus A-321, его пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку на кукурузном поле возле международного аэропорта Жуковский. В ходе происшествия пострадали 76 человек, из них госпитализирована была одна женщина с травмой позвоночника.
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