СМИ: МАК выяснил причину аварийной посадки А321 на кукурузном поле

14 сентября11:26

Межгосударственный авиационной комитет (МАК) подготовил промежуточные итоги расследования аварийной посадки самолета А321, принадлежащего «Уральским авиалиниям» в кукурузном поле Подмосковья. Информирует ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, в докладе причиной ЧП назван отказ двух двигателей самолета из-за попадания в них птиц.

«Отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги», — сообщил исайдер.

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По словам источника, доклад МАС планируется опубликовать в ближайшее время, дополняет Газета.ru.

Напомним, самолет А321 совершил вынужденную посадку в кукурузном поле Подмосковья из-за стаи чаек. Птицы, которые кружили над мусорным полигоном, попали в двигатель. Из 226 пассажиров и семи членов экипажа никто не погиб. За медицинской помощью обратились 76 пассажиров, 19 из них – дети.

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ФОТО: РИА Новости//Ruptly
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