В аэропорту «Жуковский» установят защиту от птиц

7 сентября01:02

Летно-исследовательский институт имени Громова, который является владельцем аэродрома в Жуковском, установит комплекс приборов по отпугиванию птиц. Как сообщает ТАСС, институт заказал отпугиватель «Зеркальный шар» и биоакустический аппарат Bird Gard Super Pro AMP общей стоимостью 1,2 млн рублей.

Названо лучшее средство защиты аэропортов от птиц

По данным агентства, до инцидента с самолетом А-321 руководство ЛИИ им. Громова неоднократно направляло обращения в прокуратуру из-за большого количества птиц на аэродроме.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует выделить 5,6 млн рублей на обеспечение орнитологической безопасности для самолетов.

Напомним, что 15 августа экипаж A-321 был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузное поле из-за попадания птиц в оба двигателя самолета.

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ФОТО: Аэропорт Жуковский. Фото с сайта Molbulak.ru
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