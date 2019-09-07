В аэропорту «Жуковский» установят защиту от птиц

По данным агентства, до инцидента с самолетом А-321 руководство ЛИИ им. Громова неоднократно направляло обращения в прокуратуру из-за большого количества птиц на аэродроме.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует выделить 5,6 млн рублей на обеспечение орнитологической безопасности для самолетов.



Напомним, что 15 августа экипаж A-321 был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузное поле из-за попадания птиц в оба двигателя самолета.